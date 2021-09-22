شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لبيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى المدير الفنى لسموحه21 لاعبا للسفر إلى السويس للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السويس الجديد فى كأس مصر.

واللاعبين هم :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع رجب نبيل و أحمد عيد وأحمد بيكهام وخالد عبد الفتاح و محمد شكرى وأطهر الطاهر وشريف رضا .

خط الوسط : أحمد حمص ومحمد كناريا وعبد الرحمن عامر ومحمود حليمو وعمر شرف الدين ومصطفى الخواجه والياسيلا عمر ميرا و عبد الكبير الوادى

خط الهجوم : دافشا و الكساندر امير و اولا سيكيرا