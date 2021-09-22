اخبار الرياضه

21 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لبيراميدز بالكأس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لبيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى المدير الفنى لسموحه21 لاعبا للسفر إلى السويس للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السويس الجديد فى كأس مصر. 

 

واللاعبين هم :-

 

حراسة المرمى : الهانى سليمان  و عمر صلاح

 

خط الدفاع رجب نبيل و أحمد عيد وأحمد بيكهام وخالد عبد الفتاح و محمد شكرى وأطهر الطاهر وشريف رضا . 

 

خط الوسط : أحمد حمص ومحمد كناريا وعبد الرحمن عامر ومحمود حليمو وعمر شرف الدين ومصطفى الخواجه والياسيلا عمر ميرا و عبد الكبير الوادى

 

خط الهجوم : دافشا و الكساندر امير و اولا سيكيرا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا