لجنة الانضباط توضح أسباب تقليص عقوبة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات والاستئناف باتحاد الكرة، أسباب تقليص عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك.

وكانت لجنة الاستئناف قد قامت بتخفيض عقوبة "شيكابالا" لإيقاف 8 مباريات بدلاً من 8 أشهر، وغرامة مالية 250 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف، بسبب ما بدر منه قبل مراسم تسليم اتحاد الكرة الزمالك درع الدوري".

وقال الشوربجي في تصريحات لقناة "صدى البلد": "شاهدنا بعض الفيديوهات ولكن لم نشير إليها، ومع هذا احتراما لنادي الزمالك وقيمة اللاعب وقيمة اجتهاده للحصول على لقب الدوري، استعملنا سلطتنا التقديرية مادام في مجال العقوبة أن ننزل بالعقوبة بالقدر الذي يتفق مع ما ارتكب من وقائع".

وأضاف: "جميع الموجودين قضاة، وتم اتخاذ القرار بالإجماع وجرت العادة أن نتداول، والتداول الخاص بنا رحمة للاعب ورحمة بكل شيء، وعندما ننتهي إلى رأي نوقع عليه جميعا".

وواصل: "نحن هنا في اتحاد الكرة قرارنا بات ولا يجوز الاستئناف عليه، وإذا كان يريد الذهاب للاتحاد الدولي فليذهب".

وأكمل الشوربجي: "ما دامت الأوراق تنطق بما هو ثابت بها لا داعي لاستدعاء اللاعبين، والناس عندما أخذنا اسبوعين لدراسة الموضوع، قالوا أننا تأخرنا وأصبحوا يصدروا قرار بالعقوبة، وغير صحيح ما تداول، ولا يمكن تسريب الحكم قبل صدوره، ولم يكن أحد في اللجنة يعلم ما سننتهي إليه لأن كل شخص لديه رأيه، والبيان الذي خرج من اللجنة كُتب بخط يدي وتم الإمضاء عليه من اللجنة كلها وهذا يدل أننا اتخذنا القرار في نفس الجلسة".

وشدد رئيس لجنة التظلمات والاستئناف: "الاجتماعين الذين عقدناهم، حاول أحمد مجاهد أن يكون خارج الاتحاد، ولم يتحدث ولم يعلمها ووالله لم يكن يعلم أننا سنصدر القرارات اليوم أو أي أحد من الصحفيين، لكي نخرج القرار في هدوء شديد".

واختتم الشوربجي: "رئيس الاتحاد قال أنه لم يسمع شتيمة ولذلك لم نقترب من ذلك، واتخذنا القرار بالوقائع المادية الموجودة، وكان هناك تطابق بين تقرير الحكم والمراقب، وقدرنا الاحتفالية والبطولة الغائبة ونادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وهذا لاعب دولي له احترام، وكان كل ذلك في تقدير اللجنة، ونأخذ التاريخ الرياضي، ونظرنا لهذه الواقعة مجردة".