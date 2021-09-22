جالاتا سراي يتعرض لهزيمة كبيرة في الدوري التركي بمشاركة مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

خسر جالاتا سراي من مضيفه قيصري سبور بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة من الدوري التركي على ستاد قادر هاس.

وشارك مصطفى محمد بشكل أساسي مع جالاتا سراي في المباراة، ولعب 90 دقيقة كاملة لأول مرة منذ فترة طويلة، لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتوقف رصيد جالاتا سراي بعد المباراة عند 8 نقاط وتراجع للمركز الـ11 في جدول ترتيب أندية المسابقة، أما قيصري سبور فأصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثامن.

أحداث المباراة

سدد مصطفى محمد كرة رائعة في الدقيقة 25 بعد ركنية من الجانب الأيمن، استقبلها المهاجم المصري برأسية ارتطمت في الأرض واتجهت نحو المرمى، لكن مدافع قيصري سبور أبعدها لركنية من أمام خط المرمى.

وتقدم مامي بابا تيام لصالح قيصري سبور في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد كرة ثابتة في الجانب الأيمن لعبت أرضية لمنطقة الجزاء وسددها صاحب الأرض في شباك موسليرا.

أحرز قيصري سبور الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد خطأ دفاعي انتهى بوصول الكرة إلى امراه باسان الذي سدد كرة يسارية رائعة لأقصى الزاوية اليمنى لمرمى موسليرا، ثم بكى اللاعب بسبب التسجيل في مرمى فريقه السابق.

وعاد تيام ليسجل الهدف الثالث لصالح قيصري سبور في الدقيقة 53 من ركلة جزاء صوبها قوية وحاول معها موسليرا لكنه لم ينجح في ابعادها رغم لحاقه بها.

سقط مصطفى محمد في منطقة الجزاء بالدقيقة 55، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، واعتبر أن المدافع لعب الكرة بشكل سليم قبل سقوط مهاجم جالاتا سراي.

عاد مصطفى محمد بكرة خطرة في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعدما استلم كرة عرضية من الجانب الأيمن بشكل رائع واستدار تجاه المرمى ليسددها لكنها أتت أعلى من العارضة.