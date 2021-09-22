شاهد فيديو اهداف مباراة السد والريان في الدوري القطري..الزعيم يحسم الكلاسيكو برباعية

شاهد فيديو اهداف مباراة السد والريان في الدوري القطري، «دوري نجوم قطر»، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 22-9-2021، لحساب الجولة الثالثة.

حقق السد فوزا كبيراً على مضيفه الريان بنتيجة 4-2 في لقاء الكلاسيكو القطري، والتي استضافها ستاد أحمد بن علي المونديالي.

وتقدم السد بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول عن طريق كل من حسن الهيدوس وبغداد بونجاح وأندريه أيو في الدقائق الرابعة و21 و24.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل هاشم علي الهدف الأول للريان، قبل أن يسجل زميله عبد العزيز حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 58 نجح أكرم عفيف في تسجيل الهدف الرابع للسد.

ورفع السد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري القطري مع الدحيل صاحب الرصيد ذاته من النقاط، كما أن الفريقين يتساويان في عدد الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكهما.

على الجانب الأخر ،تجمد رصيد الريان عند نقطتين في المركز العاشر، بعد ان فشل في تحقيق الفوز الاول له في الدوري القطري، حيث كان قد تعادل امام نادي الوكرة فى مباراته السابقة، قبل ان يتعادل بالجولة الاولى امام ام صلال 2-2.

وسعي اليوم السد بقيادة المدرب “شافي” الى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة لأقتناص الصدارة.

ونقل بث مباشر مباراة السد والريان في الدوري القطري على قناة الكأس القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وتصحيح خطأ 4/3.

شاهد فيديو اهداف مباراة السد والريان في الدوري القطري

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