شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الايطالي.. دي ليخت ينقذ أليجري

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الجولة الخامسة ببطولة الدوري الايطالي «السيري آ»، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 22-9-2021.

أنقذ المدافع ماتياس دي ليخت مدربه ماسيمليانو أليجري من فخ سبيزيا وقاد يوفنتوس لتحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على استاد البرتو بيكو.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ12 بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط، ويتراجع إلى المركز الـ14، في انتظار باقي نتائج الجولة.

وافتتح مويس كين التسجيل لفريق يوفنتوس في الدقيقة (28)، من زمن الشوط الأول، بعدما هيأ له فيدريكو كييزا كرة عالية بالرأس على حدود المنطقة استلمها المهاجم الشاب وأطلق تسديدة أرضية استقرت داخل شباك الحارس جروين زويت.

وتعادل المهاجم الغاني إيمانويل جياسي لفريق سبيزيا في الدقيقة (33)، حين روض كرة على الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ارتطمت في قدم المدافع وحولت مسارها في مرمى تشيزني.

وفي الشوط الثاني فاجأ سبيزيا الضيوف بالهدف الثاني عن طريق يانيس انتيستي بعد أن أنفرد من على الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء ليسدد كرة في الزاوية الضيقة للحارس البولندي في الدقيقة (49).

ولكن نجم ايطاليا في يورو 2020 «فيدريكو كييزا» تمكن من إحراز هدف التعادل لفريق يوفنتوس في الدقيقة (66)، بعدما استغل كرة حائرة بين مدافعي سبيزيا داخل المنطقة، خطفها وسدد كرة قوية في الشباك.

وخطف المدافع ماتياس دي ليخت الهدف الثالث للسيدة العجوز في الدقيقة (72)، بعد خطأ فادح آخر من دفاع سبيزيا، استغله المدافع الهولندي بتسديدة على الطائر استقرت داخل شباك زويت.

ويعد فوز يوفنتوس اليوم هو الأول له في الدوري الايطالي هذا الموسم، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام أودينيزي بهدفٍ لمثله، وتعرض للخسارة في الجولة الثانية والثالثة أمام الصاعد حديثًا إمبولي بنتيجة (1-0)، ونابولي (2-1)، على الترتيب، قبل أن يتعادل مجددًا في الجولة الرابعة أمام ميلان بنتيجة (1-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الايطالي

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