تعرف على موعد بث مباشر مباراة الهلال القادمة امام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” والقنوات الناقلة لها.

يحتضن ستاد الملك فهد الدولي ديربي مدينة الرياض بين الشباب وضيفه الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة هامة وقوية.

كان الهلال قد عاد لمنافسات الدوري السعودي يوم 18 سبتمبر الجاري بفوز صعب امام الاتفاق بنتيجة 3-2، بعد ان أطاح بفريق استقلال طهران الايراني من بطولة دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، حصدهم الزعيم من 4 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، وسقط في فخ التعادل امام الباطن، وله مباراة مؤجلة.

وسيسعي الزعيم لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي وتحقيق الفوز الرابع بالمسابقة امام مضيفه الشباب من أجل اقتناص الصدارة.

على الجانب الآخر لم يحقق الشباب سوى فوز وحيد حتى الآن في الدوري السعودي وكان في الجولة قبل الماضية امام الحزم، حيث تعرض الليوث لهزيمتين وتعادلين، ويقبع في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويطمح الشباب في لقاء الديربي امام الهلال الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تدخله في سباق المنافسة على اللقب.

جدير بالذكر ان الفريقين قد ألتقيا من قبل في 31 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الهلال في 16 مباراة، بينما انتصر الشباب في 5 مباريات فقط، وخيم التعادل بينهما في 10 مباريات.

ما هو موعد بث مباشر مباراة الهلال القادمة امام الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:25 بتوقيت مصر، 20:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي على قناة Ssc الناقل الحصري لمباريات الدوري، حيث تنقل عبر قناة (Ssc 1 sd , hd) بصوت المعلق “مشاري القرني”، والمعلق “محمد الخامسي”.

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