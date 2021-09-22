من يناير إلى سبتمبر.. الرياضة السعودية إنجازات ووطن آمن للاستضافات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من الظروف القاسية والتحديات الصعبة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) في العالم بصفة عامة وفي مختلف المجالات، إلا أن الرياضة السعودية انتهجت ما يمكنها من مسايرة الوضع، حيث واصلت وزارة الرياضة استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية والعالمية، والتي جعلت المملكة محط أنظار العالم ووسائل الإعلام الدولية، الأجنبية منها والعربية.

وبفضل الدعم غير المسبوق الذي حظي به القطاع الرياضي أسوة ببقية قطاعات الدولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عكفت الوزارة على المضي قدما نحو

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، لتعزيز مكانة المملكة إقليميا وعالميا، وكذلك صناعة مجتمع رياضي حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.

وخلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2021 الحالي، حققت وزارة الرياضة والرياضيون العديد من الإنجازات والفوز باستضافة أحداث عالمية.

يناير

رالي دولي وتتويج بطل







استضافت المملكة رالي داكار 2021 (أضخم سباق المحركات) في الثاني من يناير للموسم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم بمسافة تزيد على 7600كم.



شهد الرالي نجاح 5 متسابقين سعوديين في الوصول إلى خط النهاية وهم: يزيد الراجحي وصالح العبدالعالي وياسر بن سعيدان ومشعل الغنيم وسعيد الموري.



تعرف المشاركون على بعض معالم المملكة ومدنها من خلال مرور السائقين على 10 مدن هي: جدة وبيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع.



زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الرياض وجرى اجتماع استعرض أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.



توج الأمير عبدالعزيز بن تركي فريق النصر بكأس السوبر، بعد فوزه على الهلال 3/ 0.



فبراير

استضافة عالمية وصـدارة حكومية





إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي تعيين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، نائبا لرئيس المجلس الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية «الرياض 2034» التي حظت المملكة بشرف تنظيمها لأول مرة.



زار الأمير عبدالعزيز بن تركي العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



تشرف الرياضيون بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منافسات «كأس السعودية» لسباق الخيل والتي فاز بلقبها الحصان «مشرف» من السعودية، وجائزته المالية 20 مليون دولار أمريكي



تشرف الرياضيون بحضورولي العهد في منافسات فورمولا إي الدرعية.



تصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد»GRID»، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية، إذ قدمت وزارة الرياضة جهودا كبيرة من خلال تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد «GRID».



مارس

سباق وحلبة عالمية





تنظيم وإقامة رالي الشرقية الصحراوي كجولة ثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها»، والجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات الصحراوية بمشاركة العديد من المتسابقين في الفئات الخمسة.



الإعلان عن عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40% بجانب عودة نشاط الصالات والمراكز الرياضية حسب بروتوكولات خاصة وتحصين كافة العاملين.



الكشف عن تفاصيل مسار حلبة الجولة قبل الأخيرة من سباق «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1»، إحدى جولات سباقات الفورمولا1 لعام 2021، التي ستحتضنها المملكة لأول مرة في ديسمبر المقبل على كورنيش جدة.



تغطية موسعة لتفاصيل حلبة جدة التي يبلغ بطولها 6175 م، كثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا1 بعد حلبة «سبا فرانكورشان» البلجيكية، كما تعد حلبة جدة هي الأسرع باحتوائها على 27 منعطفا.



أبريل

فرق عالمية بإكستريم إي





استضافت محافظة العلا سباق «إكستريم إي العلا »، ضمن سلسلة اهتمام المملكة الكبير بالقطاع الرياضي والطاقة النظيفة، والتطلع نحو المستقبل من خلال رؤية المملكة «2030» .



شارك في السباق الذي أقيم على مدار يومين 18 متسابقا ومتسابقة يمثلون 9 فرق عالمية، ويعد السباق الأول في تاريخ سلسلة «إكستريم إي » لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية



مايو

ختام موسم القدم وتزكية





توج وزير الرياضة فريق الحزم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.



توج وزير الرياضة فريق الهلال بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



توج أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر فريق الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.



تزكية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيسا لها.



اعتماد 26 اتحادا ولجنة ورابطة رياضية جديدة.



عودة رسمية للحضور الجماهيري بالملاعب والمنشآت الرياضية، بعد أن أصدرت وزارة الرياضة البروتوكول الخاص بدخول الجماهير.



يونيو

استضافة آسيوية و»نافس»





أطلقت وزارة الرياضة منصة «نافس» لتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية المندرجة تحت برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.



افتتح وزير الرياضة البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد 23 بالصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله بجدة.



أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة إطلاق برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي لمدة سنة كاملة.



يوليو

شبابنا أبطال للعرب





تتويج منتخبنا السعودي تحت 20 عاما بلقب كأس العرب للمنتخبات الشباب بعد فوزه في النهائي على منتخب على الجزائر 2/ 1 في البطولة التي أقيمت بمصر.



أطلقت وزارة الرياضة مبادرة «برنامج فخر» الذي تنظمه اللجنة البارالمبية السعودية ويندرج تحت برنامج جودة الحياة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 .



أغسطس

فضية أولمبية





فوز اللاعب طارق حامدي بالميدالية الفضية للكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020، وتشرفه بلقاء ولي العهـد بعد عودته من طوكيو.



نظم الاتحاد السعودي للهجن النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن كأكبر سباق في العالم للهجن من حيث الجوائز المالية والمطايا المشاركة.



عقد ملتقى الاستثمار الرياضي بالتعاون مع غرفة الرياض برعاية وزير الرياضة.



إقامة 39 برنامج تدريب في 15 دولة حول العالم بمشاركة أكثر من 500 متدرب تحت مظلة معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة.



انتزع المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطائرة لقب كأس الخليج السادسة لأول مرة في تاريخ اللعبة.



سبتمبر

إنجازات واستضافات