في بيان رسمي.. «يويفا» يكشف عن موقفه من فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.. ويعدد مخاطرها

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانًا رسميًا اليوم، الأربعاء، للرد على فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "أثناء انتظار معرفة النتائج التفصيلية للدراسة التي كلف بها مؤتمر "فيفا" والتي يجب أن تغطي جميع المجالات المختلفة، يقر "يويفا" بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قدم اقتراحًا يتضمن مضاعفة نهائيات كأس العالم اعتبارًا من عام 2028، بالإضافة إلى البطولات القارية بداية من عام 2025".

وأضاف اليويفا: "يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع إعادة هيكلة هائلة للتواريخ المحفوظة بواسطة تقويم المباريات الدولية للمباريات التي تلعبها بانتظام جميع الاتحاد الأعضاء الـ211 في فيفا".

وتابع البيان: "نحن ممتنون للاهتمام الموجهة لبطولة أمم أوروبا، وتكرارها بشكل مضاعف، لكننا نفضل معالجة هذه المسألة الحساسة بنهج شامل".

وأكمل: "يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخيبة أمل من المنهجية المعتمدة، والتي أدت حتى الآن إلى توصيل مشاريع إصلاح جذرية والترويج لها بشكل علني قبل منحها، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين، فرصة المشاركة في أي اجتماع استشاري".

وعدد الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يراها حقيقية، والمرتبطة بخطة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح اليويفا في بيانه: "التقليل من قيمة حدث كرة القدم العالمي الأول، والذي يمنحه حدوثه كل أربع سنوات سحرًا اعتادت عليه أجيال من المشجعين".

وأضاف: "تضاؤل الفرص الرياضية للمنتخبات الأضعف من خلال استبدال المباريات العادية بالبطولات، والخطر على الاستدامة بالنسبة إلى اللاعبين، الذين يجبرون على المشاركة في مسابقات صيفية عالية الكثافة كل عام، بدلًا من فترات الاستجمام الأطول في سنوات بديلة".

وتابع: "هذه ليست سوى بعض المخاوف الجادة التي يثيرها اقتراح فيفا للوهلة الأولى، ولا يمكن تبديدها ببساطة بشعارات ترويجية لا أساس لها من الصحة حول الفوائد المفترضة لتكرار البطولات بهذا الشكل".

وأكمل: "يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مستقبل التقويم الدولي يجب أن يكون موضوعًا للتشاور الحقيقي والتبادل بين فيفا والاتحاد القارية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المسابقات".

وواصل: "مع بدء المناقشات المفتوحة حول المشكلات المتصورة والنظر في مجموعة الحلول التي ستكون قد تم تحديدها أثناء المناقشة، مع مراعاة مصلحة اللعبة، ووجهة النظر المشروعة للأطراف المختلفة".

وأضاف اليويفا: "في هذه المرحلة، فإن احترام عملية التشاور مع أصحاب المصلحة، والتي يجب أن تكون غير منحازة، من شأنه أن يقترح الامتناع عن الحملات الترويجية من جانب واحد، والتي لم يُمنح أي شخص إمكانية رؤيتها بالتفصيل".

يشار إلى أنه خلال الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، في مايو الماضي، كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجراء دراسة حول جدوى إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.