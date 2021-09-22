شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم مالية كفر الزيات وديا 3-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق غزل المحلة أولى مباراياته الودية على ملعبه مع فريق مالية كفر الزيات، اللقاء الذي شهد مشاركة عدد من الصفقات الجديدة للمحلة، مع اللاعبين القدامى بالفريق، حيث شاركت تشكيلتان خلال شوطي اللقاء، بدأ الفريق الشوط الاول بتشكيل مكون من

الحضرى لحراسة المرمى ،خالد سامي ، محمد فتح الله ، يحيى حامد ، محمد علاء ، بسام ماهر ،أحمد السيد ، وليد مصطفى ، هشام عادل ،محمد غلوش ، عبده يحيى ، وأحرز هشام عادل الهدف الأول من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمود ناجي في الدقيقة ٢٨.

قام المدير الفني محمد عودة بتغيير التشكيل بالكامل بين الشوطين، حيث خاض الفريق الشوط الثاني بتشكيل مكون من

محمود رضا لحراسة المرمى، محمد بازوكا ، احمد صبحى ، السيد الشبراوي ، احمد النادري ، احمد الشيخ ،مصطفى العش ، أشرف سيد ، حسام حسن ، ابراهيم كونيه ، عبدالرحمن عاطف، وأحرز الوافد الجديد إبراهيم كونيه الهدف الثاني في الدقيقة ٥٤ وأضاف عبد الرحمن عاطف الهدف الثالث في الدقيقة ٦٤، وأحرز محمد جعفر هدف مالية كفر الزيات في الدقيقة الأخيرة من المباراة. يذكر أن غزل المحلة سيخوض ثاني ودياته الجمعة مع المنصورة، في إطار التحضير للموسم الجديد.