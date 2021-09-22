شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهى الاتفاق مع سيراميكا على ضم أحمد عيد نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي سموحة الاتفاق مع نظرائهم في سيراميكا على شراء أحمد عيد ظهير أيسر الفريق نهائيا بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعدما قدم اللاعب مستويات كبيرة مع غزل المحلة في الموسم المنقضى.

ورغم أن صفقة أحمد عيد لم تندرج تحت الصفقات التي أعلنها فرج عامر قبل أيام إلا أن مصدر في نادي سيراميكا أكد ان اللاعب قريبا أكثر من أي وقت سابق من الانتقال لصفوف سموحة بداية من الموسم المقبل.

استطاع نادي سموحة أن يحتل المركز الرابع في الدوري العام المصري للموسم المنقضي 2020-2021، حيث استطاع الحصول على 54 مباراة جمعها من خلال اللعب 34 مباراة وتمكن من الفوز في 12 مباراة فينا تعادل 18 مباراة وتلقي 4 هزائم، وأحرز 55 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا.

في المقابل نجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 4 صفقات، هم، باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة، ومحمود كوكو حارس فريق مصر المقاصة.