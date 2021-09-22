الامارات | اعتماد الحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي.. والكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي.. والكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في دبي، اعتماد توصية استقدام حكام أجانب لمسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ حميد بن راشد النعيمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: "شهدنا اليوم مراسم توقيع اتفاقية استضافة بطولة غرب آسيا، وعقدنا اجتماعاً لمجلس الإدارة، وأكدنا على توفير الدعم اللازم للمنتخب الوطني، واطلعنا على سير العمل في الكرة النسائية والشاطئية، واعتمدنا توصية استقدام حكام أجانب لمسابقتي كأس رئيس الدولة و دوري ادنوك للمحترفين".

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