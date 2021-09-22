الامارات | كومان "المضغوط" يرفض الإجابة على أسئلة الصحافيين.. "هل تريدون تيكي تاكا؟"

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان "المضغوط" يرفض الإجابة على أسئلة الصحافيين.. "هل تريدون تيكي تاكا؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يمرّ المؤتمر الصحافي الذي عقده مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان من دون إثارة جدل الأربعاء، حيث استهله كومان بتوجيه كلمة مكتوبة قبل الرحيل من دون الاجابة على أي سؤال.

ويواجه كومان ضغطا متزايدا بعد سقوط الفريق الكاتالوني أمام بايرن 3-صفر في دوري أبطال اوروبا الاسبوع الماضي قبل أن يتعادل امام غرناطة 1-1 على أرضه في الدوري الإسباني، وسط انتقادات لاذعة لأسلوب لعب الفريق.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده، جلس كومان بعد ان رحبّ به المسؤول الاعلامي للنادي الذي قال بدوره بأنّ المدرب الهولندي سيقرأ بيانا قصيرا.

وجاء في بيان المدرب الذي كتبه على ورقة "مرحبا للجميع. النادي يمرّ معي كمدرب بمرحلة إعادة بناء. الوضع المالي للنادي متصل بالنشاطات الرياضية والعكس صحيح. هذا يعني اننا كفريق ينبغي علينا اعادة البناء من دون القدرة على القيام بإستثمارات مالية كبيرة. هذا يحتاج للوقت".

وأضاف "المواهب الشابة قد تتحول خلال اعوام قليلة الى نجوم عالميين كبار. لاعادة بناء هذا الفريق، سيحظى اللاعبون الشبان بالفرصة كما حصل عليها تشافي وإنييستا في حقبتهما. لكن يجب ان نطلب الصبر".

وتابع "الوصول الى مركز عال في الدوري الإسباني يُعد نجاحا كبيرا. في دوري الابطال لا نستطيع طلب المعجزات. الخسارة امام بايرن ميونيخ الاسبوع الماضي يجب ان يتم تحليلها وفق هذا المنظار".

واردف مدرب برشلونة قائلا "المرحلة التي نمر بها مع الجهاز الفني والفريق تحتاج الى دعم غير محدود، بالكلام والافعال. اعرف انّ الصحافة تدرك هذه العملية. ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا الامر في تاريخ برشلونة. نعتمد على دعمكم في هذه الاوقات الصعبة".

وعبّر كومان عن سعادته بدعم الجمهور مشيرا الى انّ "الجهاز الفني واللاعبين سعداء جدا بالدعم الكبير للجمهور، كما حصل امام غرناطة. لتحيا برشلونة، شكرا للجميع".

يأتي المؤتمر الصحافي الذي عقده كومان بالتزامن مع طرح بدلاء محتملين لكومان في وسائل الإعلام على غرار تشافي هرنانديس، روبرتو مارتينيس والإيطالي انتونيو كونتي، حيث تمر علاقة المدرب الهولندي بفتور مع رئيس النادي جوان لابورتا.

بعد الخسارة امام بايرن في المسابقة القارية، نشر لابورتا مقطع فيديو وجهه الى مشجعي برشلونة قال فيه "انا خائب ومحبط تماما مثلكم، لا تشككوا بنيتنا معالجة هذا الوضع".

سُئل كومان عن فقدان النادي لهوية واضحة بعد التعادل امام غرناطة الإثنين، حيث قام لاعبو الفريق بتمرير 54 كرة عرضية وانهى المباراة بقيام المدافعَين جيرار بيكيه والاوروغوياني رونالد أراوخو بأدوار هجومية.

واجاب كومان "إذا نظرت الى قائمة اللاعبين، ماذا يسعك ان تفعل؟ ان تلعب تيكي تاكا؟ تيكي تاكا... بينما لا تملك المساحات؟".

وأضاف "قمنا بما يجب علينا ان نفعله. حاولنا الفوز بطريقة مختلفة. ليس لدينا من لاعبين يستطيعون اللعب بشكل فردي او بسرعة عالية. لن اقول المزيد لانه يبدو بانني سأجادل حول كل شيء".

يتوجه برشلونة الى قادش لمواجهته الخميس في الليغا، بعد ان حقّق الى الأن إنتصارَين مقابل تعادلين في المراحل الاربع الاولى.



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