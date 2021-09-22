تعرف على موعد مباراة الفيحاء والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه الأهلي، مضيفه الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، باحثا عن تحقيق فوزه الأول بالمسابقة هذا الموسم.



ويعاني فريق الأهلي حتى الآن من عدم تحقيقه أي فوز بعد مرور 5 جولات، وهو ما جعله يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد الفيحاء سادسا بـ7 نقاط.

يستضيف الفيحاء، نظيره الأهلي، وذلك على ملعب " مدينة المجمعة الرياضية"، مساء الخميس 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عبر قنوات "SSC" الناقل الحصري للمسابقة بجانب منصة "شاهد" الإلكترونية.

وتقرر نقل المباراة المنتظرة بين الفيحاء والأهلي عبر قناة "SSC 5".