ما هو موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى النصر لنسيان أحزانه بعد خسارته أمام الاتحاد، حين يستقبل فريق الباطن في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.



النصر يحتل المركز الثامن بواقع 6 نقاط بعد مرور 5 جولات، فيما يأتي الباطن في الترتيب الـ13 برصيد 5 نقاط.

ويستضيف فريق النصر، نظيره الباطن على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة "الرياض"، وذلك مساء الخميس 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7.25 مساء دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عبر قنوات "SSC" الناقل الحصري للمسابقة بجانب منصة "شاهد" الإلكترونية.

وتقرر نقل المباراة المنتظرة بين النصر والباطن عبر قناة "SSC1 HD".