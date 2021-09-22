اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن عقوبة قائد الزمالك شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، في اجتماعها الذي انعقد اليوم الأربعاء، قراراً بتخفيف عقوبة لاعب وقائد نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لـ 8 مباريات وتغريمه فقط 250 الف جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم للنظر في شكوى تظلم نادي الزمالك.

وكان لجنة المسابقات قد أعلنت، في وقت سابق، إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه؛ بعد المشادة مع المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون اتحاد الكرة؛ عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي توّج فيها الزمالك بلقب الدوري الممتاز.

ونشبت مشادة بين شيكابالا ومجاهد بسبب رفض الأخير طلب قائد الزمالك بنزول اللاعبين المستبعدين، وعائلات لاعبي الفريق، للملعب من أجل الاحتفال بلقب الدوري.