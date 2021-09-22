شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يحدد 1 نوفمبر موعدا مبدئيا لمباراة السوبر بين الزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة على إقامة مباراة السوبر المقرر أن تجمع فريقى الزمالك والاتحاد السكندرى يوم 1 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا للمباراة.

ويلتقي فى مباراة السوبر الزمالك بطل الدورى و الاتحاد السكندري بطل

ويستعد الزمالك لبطولة الدورى بخوض مباريات ودية خلال هذه الفترة حيث التقى مع اليرموك الكويتي ويلتقى غدا مع الوكرة القطرى، على ان يخوض وديتين مع الجزيرة والاتصالات ايضا