شكرا لقرائتكم خبر عن علي غيط يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الإسماعيلى مع غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق منذ قليل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث استمر تلقى طلبات الترشيح منذ الخميس الماضى، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير الذي استمر حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.

وشهدت اللحظات الأخيرة تقدم اللواء علي غيط للترشح علي منصب رئيس الاسماعيلي وتواجد في مقر النادي بصحبة حسنى عبد ربه قائد الاسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق .

وانسحب ال عثمان من خوض السباق الانتخابي بعدما تولي ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي الحالي المنصب منذ2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات القادمة حوالي 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادي لأربع سنوات.

وضمت قائمة المرشحين كل من :

الرئيس

- هشام عنانى

- يحيى الكومى

- نصر أبو الحسن

- على غيط

نائب الرئيس

- سليمان أبو عريضة

- خالد زين

- محسن عبد المسيح

امين الصندوق

- مصطفى شلة

- حاتم حجازى

العضوية

-عاطف زايد

- عمرو زكى

- مدحت الحوفى

- هشام درويش

- حمد عيد

- محمد طلحة

- محمد أسامة

- خالد الطيب

- محمد سند

- مدحت سعيد

- طاهر سليم

- عماد محمد الدين

- وليد شعيب

- كمال حمودة

- أحمد محمد عبد السميع

العضوية تحت السن

- حسام أبو وديع

- نانسى القاضى

- محمد مجدى