شكرا لقرائتكم خبر عن في قرعة الشباب والناشئين.. الأهلي والزمالك فى الأسبوعين الـ 15 و32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جداول مباريات المسابقات لهذا الموسم، وجاء أبرز ما فيها عن مواجهة الأهلي والزمالك في الأسبوعين ال 15 و 32 .

وكانت إدارة المسابقات قد أجرت اليوم بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومندوبي الأندية ال 18 القرعة المجمعة لمسابقات الشباب والناشئين.

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول في الجدول الموحد عن : الاسماعيلي مع المقاولون والمصري مع البنك الأهلي ومصر للمقاصة مع الزمالك وسيراميكا مع طلائع الجيش وبيراميدز مع الجونة والأهلي مع الشرقية للدخان والاتحاد السكندري مع غزل المحلة وفاركو مع إنبي وسموحة مع كوكاكولا.

يذكر أن الاتحاد المصري قد قرر اقامة 5 مسابقات للشباب والناشئين بمشاركة الأندية المشاركة في القسم الأول لمسابقة الدوري العام على مستوى الفرق الأولى.