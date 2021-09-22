شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك المسائي ..كارتيرون يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، ومنح كارتيرون اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريب.

كما قرر كارتيرون، منح اللاعبين راحة من التدريب الصباحي غدا الخميس على أن يكتفي الفريق بخوض التدريب المسائي فقط على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.