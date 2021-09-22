شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب : هدفنا تطوير الكرة المصرية وندرس عودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد دياب رئيس رابطة الاندية أن هدف الرابطة هو تطوير الكرة المصرية بالتعاون مع الأندية والاتحاد المصرى لكرة القدم و تنظيم بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل بشكل قوى .

وأوضح دياب خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الرابطة سوف تجتمع بأندية الدورى الممتاز ووضع تصور لجدول مباريات الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل وندرس أيضا عودة الجماهير للمدرجات .

أسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

عقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.