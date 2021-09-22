شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يدخل حسابات منتخب مصر فى مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عامر عامر حاسر مرمى سيراميكا حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في مباراتي ليبيا المقرر لهما 8 و 11 أكتوبر المقبلين في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المرحلة قبل النهائياة لمونديال كأس العالم قطر 2022.

وعلم الخليج 365 أن حارس سيراميكا دخل ضمن قائمة مبدئية تضم 5 حراس مرمى لترشيحات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وتضم قائمة حراس المرمى المبدئية لمعسكر منتخب مصر الذى ينطلق نهاية الشهر الجاري كلا من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل والهاني سليمان ومحمد بسام وعامر عامر.

ويرتبط عامر عامر بعلاقة جيدة مع عصام الحضري مدرب حراس المنتخب، حينما كان الأخير مدربا لحراس سيراميكا وهو الأمر الذى جعل السد العالي يقف على إمكانيات عامر عامر الفنية في حراسة المرمى.

وعقد عامر عامر، جلسة مع زملائه اللاعبين، عقب إنتهاء المران المسائي الذى أقيم اليوم، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وحرص قائد فريق سيراميكا على تحفيز اللاعيبن،وطالبهم بضرورة استغلال فترة المعسكر المغلق،المقام حاليًا في شرم الشيخ، من أجل التركيز على الوصول لأعلى مستوى فني وبدني، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان.

وأكد عامر عامر خلال الجلسة مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق نتائج طيبة مع بداية الموسم القادم، في ظل المنافسة الشرسة والتأهب الشديد بين جميع الأندية، خلال الموسم المقرر انطلاقه خلال أيام، مشددا على أن الموسم الجديد سيكون صعبًا للغاية على الجميع، ولن تكون هناك مواجهة سهلة أو مضمونة،سواء للأندية العريقة،التي لها باع كبير في الدوري،أوالأندية التي لا زالت تبحث عن إثبات نفسها في المسابقة.

وتابع عامر في حديثه لزملائه : وسط هذا الصراع المرتقب علينا الظهور بشكل قوي ومميز،خاصة وأن إدارة نادي سيراميكا توفر كل عوامل النجاح والاستقرار،من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الأهداف المرجوة، حيث نقل إلى اللاعبين ثقة مجلس إدارة سيراميكا في تحمل جميع اللاعبين مسئولياتهم، من أجل تقديم مستوى طيب، وتحقيق نتائج تليق بالاسم والمكانة التي حفرها الفريق، خلال الموسم الماضي.