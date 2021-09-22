الامارات | تخفيض عقوبة شيكابالا.. "من أشهر إلى مباريات"

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عقوبة شيكابالا.. "من أشهر إلى مباريات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم المصري تخفيض عقوبة لاعب الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" من الإيقاف ثمانية أشهر وغرامة 500 ألف جنيه إلى ثماني مباريات وغرامة 250 ألف جنيه وذلك بعدما صدر عن شيكابالا في المباراة الأخيرة للدوري المصري من مشادة كلامية مع رئيس اتحاد اللعبة أحمد مجاهد.

وكان شيكابالا قد وجه لمجاهد عبارة: "أنت أهلاوي"، الأمر الذي اعتبره اتحاد الكرة إساءة لحيادية رئيس اتحاد كرة القدم، ودفعه لاتخاذ العقوبة الصارمة في حق اللاعب الذي كان غاضباً أثناء مراسم احتفال الزمالك بلقب الدوري والذي لم يسمح خلاله لزوجات وأبناء اللاعبين النزول إلى الملعب للاحتفال.

ولم يتمكن قائد الزمالك من رفع درع الدوري في الملعب، وغادر مستاء من الأحداث التي رافقت الجولة الاخيرة من البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news