استبعاد ميسي من قائمة سان جيرمان في مواجهة ميتز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تم استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة باريس سان جيرمان في المباراة المقررة أمام ميتز اليوم الأربعاء، في الجولة 7 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب معاناته من الإصابة في الركبة.



وخضع ميسي (34 عاماً) لأشعة أمس الثلاثاء، إثر استبداله قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة، التي فاز فيها سان جيرمان على ليون 2-1 الأحد الماضي، ومن المقرر أن يجرى تقييم حالة الإصابة مجدداً غداً الخميس، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكان ميسي قد خرج من أرض الملعب وعلى وجهه ملامح محيرة، لكن ماوريتسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أكد أنه ليست هناك أي مشكلات مع نجم برشلونة الإسباني السابق، قبل أن يستبعده من قائمة تضم 22 لاعباً لمباراة ميتز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان هذا الصيف بعد أن قضى 21 عاماً في كامب نو، معقل فريق برشلونة.

وسجل ميسي ظهوره الأول مع سان جيرمان عندما شارك من مقعد البدلاء في المباراة التي انتهت بالفوز على ستاد ريمس 2-0 في 29 أغسطس (آب) الماضي، لكنه لم يسجل أي أهداف في ثلاث مباريات مع فريقه الجديد حتى الآن.