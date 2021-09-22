ليفربول يمضي قدماً في مشروع زيادة سعة أنفيلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيمضي قدماً في تنفيذ مشروع توسعة إستاد أنفيلد، معقل الفريق.



وأوضح ليفربول أن العمل في المشروع سيبدأ عبر مراسم وضع حجر الأساس في الأسبوع المقبل، ويهدف إلى إعادة تطوير المدرجات بحيث تستوعب سبعة آلاف مقعد آخر لتصل سعة الإستاد بذلك إلى أكثر من 61 ألف مشجع.

وستكون الأقسام الجديدة في المدرجات مماثلة للمدرج الرئيسي الذي أعيد تطويره، وستتواصل أعمال البناء خلال الموسم في الوقت الذي يستمر فيه استضافة مباريات الفريق في الإستاد، حسب ما أوضحه ليفربول عبر موقعه الإلكتروني.