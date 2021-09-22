ساري يقرر مقاضاة حكم بسبب "التشهير" به

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

قرر مدرب لاتسيو، ماوريسيو ساري، مقاضاة الحكم دانييلي شيفي، الذي طرده خلال مواجهة ميلان يوم 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، متهماً إياه بـ"التشهير" به، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية.



وتم طرد ساري من جانب الحكم بسبب احتجاجاته القاسية في نهاية المباراة ضد ميلان على ملعب سان سيرو، وعاقبه الاتحاد الإيطالي للعبة بالإيقاف لمباراتين، ورغم استئناف لاتسيو ضد القرار، إلا أن القاضي الرياضي أكد العقوبة.

وكان المدرب الإيطالي قد هدد الأسبوع الماضي بمقاضاة الحكم، الذي في تقريره للمباراة التي انتهت لصالح "الروسونيري" بثنائية نظيفة أن ساري "أطلق لفظين يحملان سباباً للأديان خلال احتجاجاته".

وأكد ساري خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: "عليه أن يكون صادقاً، لم أكن أتوقع هذه العقوبة، اتهمني جزافاً، الناس المحيطة تشهد على ذلك وأنا مستعد لمقاضاته".

ورغم أن ساري يتحتم عليه الحصول على إذن من الاتحاد الإيطالي لرفع دعوى قضائية أمام هيئات قانونية "غير رياضية"، إلا أن وسائل الإعلام المحلية أكدت اليوم الأربعاء، أن المدرب الإيطالي أمر محاميه بمواصلة السعي نحو مقاضاة حكم مباراة ميلان.

وسيتمكن ساري من العودة للدكة يوم الأحد القادم، أمام لاتسيو، في "ديربي" العاصمة روما، بعد غيابه عن مباراتي كالياري وتورينو.

ويحتل لاتسيو المركز الثامن في جدول الدوري الإيطالي بعد أربع مباريات، حيث جمع سبع نقاط ويبتعد بست نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر وحامل اللقب، لكن لديه مباراة أقل.