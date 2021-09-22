هييرو: "الليغا" قوية رغم رحيل النجوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أكد القائد السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، فرناندو هييرو، أنه "كان من الرائع" وجود لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار في الدوري الإسباني الذي أبرز أنه "قوي بما يكفي لعدم افتقاد أحد".



وقال هييرو: "تحملت الليغا رحيل نيمار، ثم غادر كريستيانو، وميسي، وستظل قوية، كنت أود أن يظلوا هنا لأنهم لاعبون رسموا ملامح حقبة، لكن الدوري الإسباني منتج عالمي لا يزال قوياً للغاية كي لا يفتقد لأحد"، خلال ملتقى (القمة العالمية لكرة القدم).

وأشار أسطورة كرة القدم الإسبانية إلى اللاعبين الذين قدموا إسهامات كبيرة لليغا، معتبراً أن الدوري الإسباني لا يزال جذاباً للاعبين رغم التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية والنمو الاقتصادي لمسابقات أخرى مثل "البريميير ليغ".