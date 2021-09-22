الأندية الألمانية لا تعتزم اتباع خطى سانت باولي بشأن مقاعد المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن أندية كرة القدم الألمانية لا تعتزم اتباع خطى نادي الدرجة الثانية سانت باولي في تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الإدارة.



وذكرت مجلة شتيرن أن الأندية الأخرى في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لا تعتزم تنفيذ مثل هذه الخطة.

وذكر نادي لايبزغ وصيف بطل الدوري الألماني "بوندسليغا" في الموسم الماضي: "لدينا نسبة مقاعد للمرأة تبلغ 35% في الإدارة، ونتعايش مع التنوع بشكل طبيعي".

كذلك أعلن بروسيا مونشنغلادباخ عن وجود عدد كبير من النساء في إدارة النادي دون تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة، بينما ذكر نادي الدرجة الثانية يان ريجينسبورغ أنه يركز على المهارات وليس النوع في اختيار أصحاب المناصب البارزة.

كان نادي سانت باولي قد أعلن في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الجاري أنه خصص للمرأة نسبة 30% من المقاعد في مجلس الإشراف ومجلس رئاسة النادي والمناصب البارزة الأخرى.

وفي مايو (أيار)، كانت مجموعة تسمى "كرة القدم يمكن أن تفعل المزيد"، وتضم اللاعبة ألمانيا السابقة كاتيا كراوس والحكمة السابقة بيبيانا شتاينهاوس-ويب، قد دعت لتخصيص نسبة محددة تبلغ 30% على الأقل من المقاعد للمرأة في كرة القدم الألمانية بحلول عام 2024 بداعي أن نسبة تمثيل المرأة لا تزال تقل عن ذلك بكثير في كرة القدم واتحاد الكرة.