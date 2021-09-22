شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب سيمبورى باحترام جماهير الاتحاد السكندرى بعد وصوله من بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري جلسة مع البوركينابي سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري عقب وصول اللاعب إلى مصر قادما من بلاده وانضمامه للتدريبات الجماعية في زعيم الثغر استعدادا للموسم الجديد.

وحرص العميد على عقد جلسة مع اللاعب طالبه فيها باحترام الاتحاد وجماهيره والبقاء على قدر طموحاتهم في الموسم الجديد خاصة أنه سيكون المهاجم الأبرز لزعيم الثغر في الفترة المقبلة

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى البوركينى سعيدو سمبوري لصفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع مسئولى النادى المصرى البورسعيدي.

وأنهى مصيلحى مفاوضات انتقال اللاعب "سعيدو" عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبيه رئيس النادى المصرى البورسعيدى و كعادة العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين تم الاتفاق على أنتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، على الإمكانيات الكبيرة للاعب وأنه سوف يكون إضافة قوية وكبيرة لصفوف زعيم الثغر.

وغادر اللاعب مُتجها إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو قبل أن يعود فور اتهاء مشاركته مع المنتخب.