شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حكم إيقاف حازم إمام وتخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاستئناف في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم النظر فيما يلي:

أولا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعي و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة محل العقوبات .. قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه حازم إمام بإيقافه 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي .. قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف لعدم جواز الاستئناف على عقوبات الإيقاف الأقل من 6 مباريات أو الغرامات الأقل من عشرة آلاف جنيه، كما قررت اللجنة تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

ثالثًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف 8 شهور وغرامة 500 ألف جنيه .. قررت اللجنة بعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار والاكتفاء بالإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.