شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ تصحيح أخطاء الأهلي عقب خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي العمل في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش والتي خسرها الأحمر بركلات الترجيح، ليفقد اللقب الثاني على التوالي في أقل من شهر واحد بعد خسارة بطولة الكأس في الموسم الماضي.

ويعالج موسيماني أخطاء لاعبيه في التمركز ونقل الكرة وتنويع طرق الضغط والهجوم على الفرق المنافسة، لاسيما مع وجود مساحات شاسعة بين الخطوط الثلاثة، وهو ما يستغلها لاعبي الفرق المنافسة في تشكيل خطورة وشن هجوم خاطف على دفاع الأهلي، بخلاف أزمة لاعبيه في التمركز.

كما يعكف موسيماني على تحسين الحالة البدنية للاعبيه بعدما ظهر تراجع المردود البدني للاعبين على مدار مباراة السوبر المصري، وفشل لاعبيه في الاستفادة من الاستحواذ على الكرة، والذي كان في معظمه سلبيا.

وقرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.