شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لرابطة الأندية الأحد القادم لوضع جدول الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب اجتماع يوم الأحد القادم بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم لمناقشة بعض الأمور على رأسها جدول الدورى المصرى الممتاز و حضور الجمهور .

أسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

عقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.

والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم، عامر حسين بركات، شريف صالح محمد ، خالد أحمد رفعت ، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من : اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة.

وأكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري، أن تشكيل الرابطة الجديد الجميع مستبشر به خير كثير والعمل لصالح الكرة المصرية، مضيفا أن الرابطة لن تستعين بخبراء من خارج مصر ولدينا الخبرات الكثيرة باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية".