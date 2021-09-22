شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة توجه الدعوة لـ 18 ناديا لتحديد شكل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف ثروت سويلم المتحدث باسم رابطة الدوري الممتاز وعضو اللجنة،أنه سيتم توجيه الدعوة إلي 18 ناديا لاجتماع خلال الايام المقبلة من أجل حسم شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر.

وجهز عامر حسين أكثر من سيناريو للدوري الموسم المقبل سواء باقامته من دور واحد او مجموعتين لعرضه علي الاندية.

كلفت رابطة الأندية عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف علي لجنة المسابقات بوضع جدول الدوري الممتاز خلال الساعات المقبلة، واتفق مسؤولو رابطة الأندية المحترفة على اختيار ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق اتحاد الكرة وعضو الرابطة متحدثا رسميا باسم الرابطة.

وأسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

عقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.