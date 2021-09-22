شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي تخفيض عقوبة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب فريق الزمالك، لثمانية مباريات،وغرامة ٢٥٠ الف جنيه خلال اجتماعها المنعقد خلال الوقت الحالى بمقر الاتحاد.

وكان الخليج 365 قد انفرد من مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر.

وقال المصدر، إن الأقرب هو تقليص العقوبة إلى 3 أشهر بدلا من 8، وبالتالى سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى 6 أو 8 مباريات فقط، حيث تم تنفيذ العقوبة منذ صدورها يوم 29 أغسطس الماضى.

وأضاف أنه فى حال تقليص العقوبة إلى 3 أشهر سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة من 29 أغسطس حتى 29 نوفمبر المقبل، وسينطلق الدورى يوم 25 أكتوبر وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسيتوقف أكثر من اسبوعين فى شهر نوفمبر المقبل بسبب خوض منتخب مصر مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم ما يعنى أن عقوبة شيكابالا لن تزيد عن 8 مباريات خلال شهور الإيقاف.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المنصرم، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.