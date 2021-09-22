شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: موقفنا قوي في ملف القضايا الخارجية ونعمل مع مكتب محاماة كفء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد عصام سراج الدين المدير الرياضي لنادي المقاصة والمتحدث الرسمي باسم النادى أن موقف ناديه سليم فيما يخص ملف القضايا الخارجية المرفوعة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مستحقات لاعبيه الأجانب السابقين.

قال سراج الدين في تصريحات خاصة إنه وخلال فترة وجيزة أنهينا مشاكلنا مع الفيفا خاصة قضيتي الأوغندي خالد أوتشو والنيجيري ايدو موسيس ، ونجحنا في تسوية مستحقات الثنائي وهما القضيتين اللاتي لعبت دورا في وقف قيد الفريق الفيومي قبل التحرك سريعا وحل مشكلة القيد الخاصة بالنادي لدى اتحاد الكرة.

أوضج أن موقف المقاصة في قضية أحمد مرشوح وكيفين موهيري لاعبي الفريق الفيومي السابقين قوي للغاية وبالمستندات ، مؤكدا أن النادي يتعامل مع مكتب محاماة ايطالي على أعلى مستوى لإنهاء نزاعاته الخارجية.

أضاف المدير الرياضي للمقاصة أن ناديه يملك إدارة محترفة ومكتب قانوني على أعلى مستوى، ويجيد التعامل مع كل قضاياه الخارجية.