الامارات | عودة مسابقات المراحل السنية لكرة السلة في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسابقات المراحل السنية لكرة السلة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة، أكتوبر المقبل، موعداً لعودة مسابقات المراحل السنية، بعد أن غابت العام الماضي جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

ويقص الدوري العام للشباب في 12 أكتوبر أولى مسابقات المراحل، بمشاركة 10 أندية، هي النصر والشارقة، والوصل، وشباب الأهلي، والبطائح، وبني ياس، والوحدة، والجزيرة، والعين، وأكاديمية "Dubai Tribe".

بدوره، ينطلق الدوري العام للناشئين في 15 من الشهر ذاته، بمشاركة 11 فريقاً، هي الوصل والنصر وشباب الأهلي والشارقة والبطائح والجزيرة الحمر وبني ياس والوحدة، والجزيرة والعين وأكاديمية "Dubai Tribe"

وتعاود فرق الرجال التي اختتمت أمس مسابقات "كأس الاتحاد" استكمال الموسم، وذلك في 14 أكتوبر بانطلاق دوري الإمارات التي تقتصر المنافسة فيه على ستة أندية هي شباب الأهلي، والشارقة، والوصل، والنصر، والبطائح، والوحدة.

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