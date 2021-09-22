تعرف على موعد مباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون برشلونة مطالبا بتحقيق الفوز حينما يحل ضيفا على قادش، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.



وبات مستقبل الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة على المحك بعد التعثر المفاجئ للفريق، مساء الإثنين الماضي أمام غرناطة بالتعادل 1-1.

وبذلك، فإن فشل برشلونة في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في كل البطولات، وذلك بعدما هزم 0-3 يوم الثلاثاء قبل الماضي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ينتظر أن تقام المباراة بين قادش وبرشلونة على ملعب "رامون دي كارانزا"، وذلك مساء الخميس الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2021.

وسيكون موعد المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة "قنوات بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة برشلونة وضيفه غرناطة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".