بينهم محمد صلاح.. «فوربس» تكشف عن قائمة أكثر اللاعبين دخلاً في العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن قائمة اللاعبين الأكثر دخلاً في العالم.

وقالت المجلة، في تقرير لها، إن النجم العربي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يحصل سنوياً على 41 مليون دولار (نحو 643 مليون جنيه مصري)، حيث جاء في المرتبة الخامسة.

ويحصل الفرعون المصري من ليفربول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 25 مليون دولار، كما يحصل على 16 مليون من العائدات التجارية والإعلانات.

وجاء على رأس القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ125 مليون دولار بواقع 70 مليون كراتب سنوي، و55 مليون من الحقوق التجارية.

وفي المركز الثاني، جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بمبلغ 110 ملايين دولار، إذ يحصل على 75 مليون كراتب، بالإضافة إلى 35 مليون من الحقوق التجارية.

واحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المركز الثالث بواقع 95 مليون دولار، منها 75 مليون كراتب بالإضافة إلى 20 مليون حقوق تجارية وإعلانات.

وحلّ النجم الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رابعاً بقيمة 43 مليون دولار، منها 28 مليون كراتب و15 حقوق تجارية وإعلانات أخرى، ثم جاء بعده محمد صلاح.

وفي المركز السادس، جاء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بمبلغ 35 مليون دولار بواقع 27 مليون راتب، و8 ملايين عائدات تجارية، ثم أندريس إنييستا، في المركز السابع، بقيمة 35 مليون دولار بواقع 31 مليون راتب، 4 ملايين حقوق تجارية.

أما في المركز الثامن، فقد جاء النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ34 مليون دولار منها 27 مليون راتب، و7 ملايين كحقوق تجارية وإعلانات، ثم جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في المركز التاسع بـ32 مليون دولار منها 26 مليون راتب و6 ملايين عائدات إعلانية.

واحتل النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، المركز العاشر، بواقع 29 مليون دولار بينها 26 مليون كراتب، و3 ملايين كحقوق تجارية وإعلانات.