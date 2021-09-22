«بند في العقد بشأن الإصابة».. مفاجأة من العيار الثقيل.. شوبير يتحدث عن فشل صفقة بيرسي تاو مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة بيرسي تاو، الوافد الجديد للنادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الصباحي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إنه تم استدعاء بيرسي تاو من قبل منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراتيّ إثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" بالرغم من معاناته من الإصابة، وعدم خوضه للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر حتى الآن.

وأوضح نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن بيرسي تاو كان مصاباً بشد خفيف في العضلة الضامة الضامة قبل أن يلعب مع منتخب بلاده مواجهتي غانا وزيمبابوي، لتتفاقم إصابته وتصبح تمزق، وتسببت في غياب اللاعب لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن المباراة المقبلة لمنتخب جنوب أفريقيا بعد نحو 18 يوماً، ما يعني أن اللاعب لن يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده، لافتاً إلى أن الأهلي أبلغهم أن اللاعب غير جاهز طبياً.

وتابع شوبير أنه "إذا سافر اللاعب وشارك مع منتخب جنوب أفريقيا لن يستمر مع الأهلي"، مشيراً إلى أنه وفقاً لمعلوماته فإن الأهلي لن يرسل اللاعب لمنتخب بلاده، إلا إذا حدث ضغطا من فيفا، وفي هذه الحالة سيصبح عقد اللاعب مع القلعة الحمراء في خطر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، وفقاً لمصدر لها داخل النادي الأهلي، فإن هناك بنداً بعقد بيرسي تاو مع الأهلي، "يتيح فسخ العقد في حال كانت إصابة اللاعب مزمنة".

جدير بالذكر أن الإصابة حرمت بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي خسرها بركلات الترجيح، ليفقد لقب السوبر المحلي.