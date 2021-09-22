كأس الرابطة: سيتي يكرم ضيفه بسداسية وليفربول يعود بثلاثية من نوريتش

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لندن: حجز حامل اللّقب مانشستر سيتي وليفربول مقعديهما إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، بفوز الأوّل على ضيفه ويكومب واندررز من الدرجة الثالثة 6-1، والثاني على مضيفه نوريتش سيتي 3-صفر في أبرز مباريات الدور الثالث.

ويأمل سيتي حامل لقب المسابقة في آخر أربع نسخ الإنفراد بالرقم القياسي إذ يتشارك راهناً مع ليفربول بثمانية ألقاب، علماً أنّ فريق الـ "ريدز" أحرز آخر ألقابه في عام 2012.

تصدّر سيتي وليفربول

في المباراة الأولى، اعتمد مدرّب "سيتيزنس" الإسباني بيب غوارديولا على خط دفاع شاب فيما دفع بمعظم لاعبيه النجوم في المقدّمة في مباراة اعتُبرت في غاية السهولة، فكانوا عند حسن ظنّه برغم أنّ الضيف سجل هدف التقدّم عبر برندون هانلان في الدقيقة 22.

ولم يدم تقدّم ويكومب سوى 7 دقائق إذ أدرك سيتي التعادل عبر البلجيكي كيفن دي بروين (29)، ليبدأ المسلسل التهديفي مع الدولي الجزائري رياض محرز الذي سجّل الهدفين الثاني والخامس في الدقيقتين 43 و83، فيما أضاف فيل فودن الثالث (45+1) والإسباني فيران توريس الرابع (71)، ليختتم البديل كول بالمر المهرجان التهديفي في الدقيقة 88.

في المباراة الثانية على ملعب "كارو رود"، قاد الياباني تاكومي مينامينو فريقه ليفربول للفوز على مضيفه نوريتش سيتي بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 4 و80، فيما أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني في الدقيقة 50.

وفشل نوريتش سيتي العائد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة في الثأر لخسارته على أرضه أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري.

ويتصدّر ليفربول الـ "بريميرليغ" مشاركة مع مانشستر يونايتد وتشلسي برصيد 13 نقطة لكل منهم.

أبرز المباريات

وفي أبرز المباريات، سقط إيفرتون على يد كوينز بارك رينجرز من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 8-7 إثر نهاية الوقت الأصلي 2-2.

وواصل إيفرتون بقيادة المدرّب الجديد الإسباني رافايل بينيتيس عروضه المهزوزة بعد خسارته القاسية الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري المحلي 3-صفر السبت الماضي.

كذلك ودّع واتفورد الوافد الجديد إلى دوري النخبة المسابقة على يد ستوك سيتي من الدرجة الثانية بخسارته بنتيجة 1-3.

وفي أبرز مباريات الأربعاء من الدور ذاته، يلعب تشلسي مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد أمام وست هام وولفرهامبتون مع توتنهام وأرسنال مع ويمبلدون.