شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف عامر حسين بوضع جدول الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت رابطة الأندية عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف علي لجنة المسابقات بوضع جدول الدوري الممتاز خلال الساعات المقبلة، واتفق مسؤولو رابطة الأندية المحترفة على اختيار ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق اتحاد الكرة وعضو الرابطة متحدثا رسميا باسم الرابطة.

وأسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

عقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.