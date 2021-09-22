شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس عودة ديانج لوسط الأهلى بعد تراجع مستوى حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الاعتماد على المالي اليو ديانج في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر خلال مباراته القادمة أمام إنبي في دور الـ16 بكأس مصر، بعدما ابتعد عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة لصالح حمدي فتحي الذي كان يشارك أساسيا بجوار عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في قيادة خط وسط الفريق الأحمر.

يأتي رغبة موسيماني في الاعتماد على ديانج بعد تراجع أداء حمدي فتحي في الآونة الأخيرة خاصة في مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش وكان بعيدا عن مستواه المعهود، وجاءت لمساته بعيدة عن التركيز وافتقدت تمريراته للدقة المعهودة التي كان عليه لاعب الوسط من قبل بخلاف انتقال الاستحواذ بمنطقة للفرق المنافسة في أوقات كثيرة على مدار المباراة.

ويفضل موسيماني إراحة حمدي فتحي وإعادته للدكة مع منح الفرصة لديانج لحين استعادة الأول لتركيزه الغائب، وبعدها ينافس على العودة للتشكيل الأساسي للأهلي، لرغبته في إجراء تعديل على تشكيل الأهلي خلال الفترة القادمة وإراحة اللاعبين الذين لم يقدموا الأدوار المكلفين بها في مباراة السوبر المصري والتي خسرها الأهلي أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.