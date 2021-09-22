شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رضا مدافع دجلة يوقع لإنبى مقابل 2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى إنبى على خدمات خالد رضا، مدافع وادى دجلة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 2.5 مليون جنيه،وذلك بعدما أبدى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى رغبته فى ضم اللاعب لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى خصوصا بعد رحيل رامى صبرى.

ووقع خالد رضا على عقود انتقاله إلى نادى إنبى على بياض وترك تحديد الأمور المالية ومدة التعاقد إلى مسئولى النادى البترولى ليؤكد اللاعب رغبته ارتداء قميص إنبى فى الموسم الجديد واللعب تحت قيادة حلمى طولان المدير الفنى.

وأبدى خالد رضا رغبته فى ارتداء قميص إنبى في الموسم المقبل لا سيما بعد هبوط وادى دجلة إلى القسم الثانى وعدم تمكنه في البقاء في الدورى الممتاز وذلك لرغبة اللاعب في خوض تحدى جديد بقميص الفريق البترولى.

ومن ناحية أخرى، استقر مصطفى الأمير، رئيس نادي إنبي،على عدم الاستغناء عن أي من لاعبيه لصالح أندية أخرى باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق على رحيلهم.

وقال الأمير، فى بيان رسمى، إن هذا القرار جاء حرصًا على استمرارية مسيرة الفريق الناجحه خلال الموسمين الماضيين، وحرصًا على استقراره، بعد أن عانى الفريق كثيرًا خلال بعض المواسم الماضية.

وأوضح أن الفريق تعرّض للهبوط؛ بسبب البيع المكثف للاعبيه والتفريط فيهم، ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل التنافس الأقوى بين كل الأندية.

وتابع: "قد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونة الأخيرة نحو إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم والتجديد لهم و دون أدنى مراعاة لقواعد الانتقال خاصة الاحتياج الفني للفريق لجهودهم ودون النظر سوي لمصلحة جانب واحد فقط والنادي ينأى بنفسه من أي تفاوض ويناشد الجميع بضرورة مراعاة هذا".