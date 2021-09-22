شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم متحدثا لرابطة الأندية و عامر مشرف علي المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع النائب ثروت سويلم عن عدم الاستمرار في رابطة الاندية بعد أن تقدم باعتذار عن التواجد في الرابطة قبل أن يتدخل مسئولو اللجنة بإلاضافة الي أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وتم إقناعه بالاستمرار، ليصبح بعدها متحدثا رسميا باسم الرابطة.

اتفق مسؤولو رابطة الأندية المحترفة على اختيار ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق اتحاد الكرة وعضو الرابطة متحدثا رسميا باسم الرابطة.

وأسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام، والذي عقد الاحد الماضي، عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح، والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم:

عامر حسين بركات، شريف صالح محمد ، خالد أحمد رفعت ، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من : اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة، على أن تتم دعوة الأعضاء السبعة للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الرابطة.

عقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.