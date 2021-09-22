شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهي معسكره بالقاهرة وعبد العاطى يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انهي فريق فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي معسكره المغلق الذي أقيم بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد وشهد عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.

ومنح مجدي عبد العاطي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة علي أن يستأنف الفريق تدريباته لاحقا علي ملعبه بالإسكندرية.

واستقر مجدي عبد العاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل .

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.