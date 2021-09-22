شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يحدد شروط انضمام بيرسى تاو لمنتخب جنوب إفريقيا، فشل مفاوضات عودة أسامة نبيه لمنصبه فى الزمالك ، اجتماع طارئ فى الأهلى مع موسيمانى بعد خسارة السوبر.

اجتماع طارئ فى الأهلى مع موسيمانى بعد خسارة السوبر

استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على عقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى لمناقشته فى المستوى السيئ الذى ظهر عليه الأهلى فى مباراة السوبر المصرى الأخيرة ضد طلائع الجيش والتى خسرها الفريق الأحمر، ومعرفة الأسباب التى حرمت الأهلى من الظهور بمستوى جيد على مدار 120 دقيقة لعب فى لقاء السوبر.

فشل مفاوضات عودة أسامة نبيه لمنصبه فى الزمالك

فشلت مفاوضات نادى الزمالك وأسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق، والتى استمرت لأكثر من 3 أيام منذ إعلان المدرب استقالته، لتصبح الاستقالة نهائية وذلك بعدما تجاهلت إدارة النادي المطالب التي طالب بها المدرب العام للعدول عن استقالته.

الأهلى يحدد شروط انضمام بيرسى تاو لمنتخب جنوب إفريقيا

يتحفظ مسئولو النادى الأهلى، على فكرة انضمام لاعبه بيرسى تاو لمعسكر منتخب جنوب إفريقيا القادم، بعدما تم استدعائه من قبل منتخب الأولاد فى التجمع المقبل، رغم استمرار معاناة اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته فى معسكر منتخب بلاده السابق.

30 مليون جنيه تُبقى عمرو السولية فى الأهلى 3 مواسم

يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة تجديد عقد ثنائي الفريق عمرو السولية وعلى معلول، وأن كان الأول هو الأقرب للإعلان بعدما جدد عقده بالفعل منذ أيام عقب الجلسات التى عقدها معه أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي وأسفرت عن تجديد عقد اللاعب ليستمر مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم أخرى يحصل خلالها على 30 مليون جنيه خالصة الضرائب ، وأغلق السولية ملف العروض الخارجية التى تلقاها الفترة الماضية بعدما إتفق مع الأهلي على المقابل المالي المناسب له والذي شعر معه السولية بالتقدير المعنوي والمادي حاصة وأن اللاعب سبق وإشتكى من عدم حصوله على عقد جيد في المرة السابقة للتجديد .

أسوان يستعين بـ 13 لاعباً لإسقاط الزمالك فى الكأس

يعمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على تجهيز لاعبو الفريق الجدد في الفترة المقبلة من أجل تأهيلهم لخوض مباراة نصف نهائي الكأس أمام الزمالك.

تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلى بعد خسارة السوبر المصرى

ينوى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر من أجل تصحيح الأوضاع بعد خسارة لقب السوبر المصرى أمام طلائع الجيش، لاسيما بعد ظهور عدد من اللاعبين بمستوى غير مرضى على مدار المباراة وعدم تمكنهم من استغلال الفرصة أو إقناع الجهاز الفنى.