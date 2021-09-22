شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. هل يفكر الأهلى فى رحيل موسيمانى بعد زوبعة خسارة السوبر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الإستياء الشديد تسيطر على جماهير ومسئولى النادى الأهلى بعد خسارة لقب السوبر المحلى بركلات الترجيح أمس من طلائع الجيش بعد خسارة لقب الدورى الممتاز هذا الموسم ، وسط حالة من الجدل و الشد و الجذب حول رحيل موسيمانى أو إستمراره مع الفريق الأحمر فى المرحلة المقبلة ، خاصة ان الفريق يستعد لإستكمال منافسة كأس مصر وسط الطموح فى حصد اللقب لحفظ ماء الوجه .

قرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على عقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى لمناقشته فى المستوى السيئ الذى ظهر عليه الأهلى فى مباراة السوبر المصرى الأخيرة ضد طلائع الجيش والتى خسرها الفريق الأحمر، ومعرفة الأسباب التى حرمت الأهلى من الظهور بمستوى جيد على مدار 120 دقيقة لعب فى لقاء السوبر.

ينوى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر من أجل تصحيح الأوضاع بعد خسارة لقب السوبر المصرى أمام طلائع الجيش، لاسيما بعد ظهور عدد من اللاعبين بمستوى غير مرضى على مدار المباراة وعدم تمكنهم من استغلال الفرصة أو إقناع الجهاز الفنى، حيث يلتقى الأهلى مع إنبى يوم السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، حيث يستمر الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالإسكندرية، لحين خوض مباراة إنبي قبل العودة إلى القاهرة.

ويخطط موسيمانى لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد سواء الصفقات الجديدة أو العائدين من الإعارة، بحيث يحصلون على فرصة المشاركة الأساسية خلال المباريات القادمة، أو أن يكون لهم دور أكبر مع الفريق الأحمر .