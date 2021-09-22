شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة التظلمات فى اتحاد الكرة لبحث تخفيض عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماع خلال الوقت الحالى بمقر الاتحاد لتحديد الموقف النهائي لعقوبة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب فريق الزمالك .

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر، حيث ستعلن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى قرارها فى تظلم الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، إن الأقرب هو تقليص العقوبة إلى 3 أشهر بدلا من 8، وبالتالى سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى 6 أو 8 مباريات فقط، حيث تم تنفيذ العقوبة منذ صدورها يوم 29 أغسطس الماضى.

وأضاف أنه فى حال تقليص العقوبة إلى 3 أشهر سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة من 29 أغسطس حتى 29 نوفمبر المقبل، وسينطلق الدورى يوم 25 أكتوبر وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسيتوقف أكثر من اسبوعين فى شهر نوفمبر المقبل بسبب خوض منتخب مصر مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم ما يعنى أن عقوبة شيكابالا لن تزيد عن 8 مباريات خلال شهور الإيقاف.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المنصرم، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.