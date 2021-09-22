شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقلد الجوينى فى تدريب الزمالك الصباحى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدي فريق الزمالك مرانه الصباحي اليوم ضمن معسكر برج العرب المقام حاليا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها احد أيام 15 و 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا.

وسيطرت حالة من الدعابة والروح المعنوية المرتفعة علي تدريبات الزمالك وهو ما وضح من خلال الصور التي نشرها الموقع الرسمي للزمالك من مران اليوم والتي كان ابرزها تقليد محمود علاء مدافع الفريق، للجويني لاعب طلائع الجيش الذي احتفل بطريقة كوميدية عقب احرازه احدي ركلات الترجيح في مباراة السوبر امس امام الأهلي والتي توجه بها طلائع الجيش.



اشرف بن شرقي



امام عاشور ومحمود عبد العزيز



اوناجم وعمر السعيد



اوناجم



تدريبات الزمالك



حازم امام



حمدي النقاز



سيف الجزيري يحتفل بأحد اهدافه في التدريب



طارق حامد في تدريب الزمالك



طارق حامد



عبد الله جمعة واوناجم



عبد الله جمعة



عمر السعيد واوناجم



عمر السعيد



عمر كمال عبد الواحد في تدريب الزمالك



عمر كمال عبد الواحد



كارتيرون في تدريب الزمالك



كارتيرون



محمد اوناجم



محمد عبد الشافي



محمد عواد



محمود الونش



محمود علاء يقلد احتفال لاعب الطلائع



مروان حمدي مهاجم الزمالك



مصطفي فتحي



يوسف اوباما

وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على بعض الجوانب البدنية خلال التدريب الصباحى للفريق اليوم الأربعاء، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق، تدريبات استشفائية وإطالات قبل خوض تدريبات الجرى حول الملعب لمدة 20 دقيقة، كما قام الفرنسى كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريب الصباحى للفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وأدت كل مجموعة من المجموعات الأربع، تدريبات مراوغة وتسديد ركلات جزاء، تحت إشراف كارتيرون والبرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلى أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق.

فشلت مفاوضات نادي الزمالك واسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق، والتي استمرت لاكثر من 3 أيام منذ اعلان المدرب اعلام استقالته، لتصبح الاستقالة نهائية وذلك بعدما تجاهلت إدارة النادي المطالب التي طالب بها المدرب العام للعدول عن استقالته.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان أسامة نبيه طلب بعض الطلبات لعودته الي صفوف الفريق والانتظام في عمله في معسكر الفريق ببرج العرب ، في مقدمتها تحديد مواعيد واضحة ووعود صريحة للاعبين لحل مشاكلهم المادية، وكذلك حل بعض أزمات الفريق مثل التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، لضمان استمرار الفريق في المنافسة علي البطولات الموسم المقبل.

وأضاف المصدر ان طلبات أسامة نبيه قوبلت بتجاهل من إدارة النادي في ظل الازمات التي تسيطر علي النادي مؤخرا وفي مقدمتها ازمة حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي بالفريق، بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية الطعن المقدم من الزمالك واسقاط الغرامة البالغة مليون و300 الف يورو.