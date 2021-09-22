رسميًا.. أحمد دياب رئيسًا لرابطة الأندية.. ومتعب نائبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عقد اليوم الأربعاء المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول لمسابقة دوري we المصري برئاسة صفي الدين بسيوني بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أحمد دياب رئيسًا للمكتب التنفيذي للرابطة، في المقابل جاء عماد متعب كنائبًا.

واتخذ المكتب التنفيذي قرارًا بالتوافق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي بجانب الثنائي صفي الدين بسيوني وثروت سويلم كداعمين للأعضاء المختارين من قبل الأندية.

وكان "الخليج 365" أوضح في وقت سابق أن أحمد دياب حصل على أغلبية الأصوات من قبل أندية دوري we المصري. (طالع التفاصيل)