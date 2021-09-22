كرة السلة.. سيدات مصر يكتسحن تونس في دور الـ16 للبطولة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات فوزًا كاسحًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة 85-36 ظهر اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

سيدات مصر تفوقن في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 17-6، قبل أن يستمر التقدم المصري مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 37-23.

ونجح منتخب مصر للسيدات في زيادة الفارق في الربع الثاني الذي جاءت نتيجته 26-8 لتصبح النتيجة الإجمالية 63-31، مع زيادة التفوق في الربع الأخير الذي انتهى مصريًا بنتيجة 22-5 لتنتهي المواجهة بنتيجة 85-36.

وتأهل المنتخب المصري لمواجهة الكاميرون في دور الثمانية من البطولة، في لقاء يقام مساء غدًا الخميس.

ونجح المنتخب الكاميرون في تحقيق الفوز على كاب فيردي في دور الـ16 من البطولة بنتيجة 71-40.

الجدير بالذكر أن بطل البطولة الأفريقية ووصيفه سيتأهلان إلى كأس العالم لكرة السلة الذي سيقام في أستراليا خلال شهر سبتمبر 2022.